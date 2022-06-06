Экс-завод Renault официально стал «Москвичом»

Бывшее предприятие компании Renault, располагавшееся в москоском районе Текстильщики, официально переименовали в «Москвич». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц).

Согласно документу, завод, ранее принадлежавший ЗАО «Рено Россия», стал АО «Московский автомобильный завод «Москвич» еще 3 июня.

О том, что компания Renault передала предприятие на баланс Москвы, стало известно еще в мае. Тогда мэр столицы Сергей Собянин опубликовал информацию о том, что завод, ранее принадлежавший французской группе Renault, перешел в собственность города. Его конвейер планировалось использовать для выпуска легковых машин, а в последствии и электромобилей.

В качестве стратегического партнёра предприятия был назван «КАМАЗ», однако позже появились слухи о возможном сотрудничестве завода с одним из китайских автопроизводителей, которые могут начать сборку собственных машин с логотипами «Москвич». В качестве главного претендента называлась корпорация JAC.

До марта 2022 года российское предприятие Renault производило по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur. Две последние модели больше не будут выпускаться в России, а перспективы возобновления сборки Renault Duster, который планировалось перевести на мощности предприятия Lada, пока остаются туманными.