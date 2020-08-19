Кроссовер Lucid поймали на дороге

Фото: Lucid

Во время съёмки рекламного ролика на дорогах Калифорнии были сфотографированы новые автомобили торговой марки Lucid. Примечательно, что на снимках засветился не только седан под названием Air, но и кроссовер, имя которого пока что держится в секрете.

В настоящий момент информация про электрифицированный паркетник скрыта за завесой тайны, и производитель не спешит раскрывать её. Известно лишь, что в основе кроссовера положена та же платформа, что и в основе седана. Предполагается, что паркетник получит такой же запас хода, который будет превышать 800 километров.

Торговая марка уверена в том, что сможет быстро развиваться на глобальном рынке и планирует выпускать не только премиальные, но и массовые модели. Уже через 7 лет фирма хочет достигнуть годового объёма производства в 1 000 000 машин.

Напомним, что автомобиль Air выйдет на рынок в нескольких модификациях, среди которых особое внимание приковывает машина с двумя электрическими моторами мощностью в 1013 лошадиных сил. В такой комплектации автомобилю положен полный привод и аккумулятор на 130 киловатт в час.