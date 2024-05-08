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В России подскочили цены на новый рамный корейский внедорожник

Раньше он продавался под маркой SsangYong

Текст: Алексей Шмидт
ssangyong rexton 2021 sboku

Компания SsangYong долгое время пытала счастье на российском рынке и запомнилась на нем несколькими своими культовыми моделями, в том числе внедорожником Rexton. В определенный момент корейский автопроизводитель оказался близок к банкротству, но был спасен и переименован в KG Mobility. 

В прошлом году под этой маркой в РФ приехал новый внедорожник Rexton New Arena, а недавно к нам прибыла свежая партия таких машин 2024 года выпуска. Вот только с уже совершенно иной ценой.

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Если в 2023-м году за параллельно импортированные KG Mobility Rexton New Arena в России серые дилеры просили от 4 миллионов 200 тысяч рублей, то теперь они стоят гораздо дороже. 

Стоимость самого бюджетного варианта, предложенного в РФ, составляет 5 миллионов 800 тысяч рублей, что на 1,6 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

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Напомним, Rexton New Arena представляет собой рамный внедорожник длиной в 4,8-метра с клиренсом в 22 см. 

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Автомобиль оснащается единственным доступным для себя 2,2-литровым дизельным мотором с турбонаддувом, мощность которого равна 202 л.с. Двигатель работает в связке с восьмискоростным «автоматом», а также системой заднего или полного привода на выбор покупателя. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:KG Mobility

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