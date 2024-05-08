Слухи: Toyota Camry может стать полностью электрическим седаном

Новое поколение знаменитого своей надежностью седана Toyota Camry было представлено в прошлом году. Машина впервые в истории стала безальтернативным гибридом. Но теперь, похоже, не исключен вариант, при котором «Камри» может оказаться даже полноценным электромобилем.

Слухи о том, что Camry EV имеет шансы увидеть свет появились после того, как люксовый суббренд Toyota (Lexus) подал заявку на регистрацию товарных знаков для будущих вариантов седана ES.

Согласно информации, опубликованной в документе, Lexus планирует выпустить сразу три новые версии ES: ES500e, ES350e и ES350h. Буква «e» в этом списке означает электрическую модель, а «h» – гибрид.

Напомним, Lexus ES построен на той же платформе, что и Toyota Camry и фактически является родным братом этой модели, отличаясь лишь дизайном и списком оснащения.

Если электрической «Камри» дадут «зеленый свет», то такой седан бросит вызов бестселлеру Tesla Model 3.

Напомним, ранее стало известно о том, что Toyota работает над высокопроизводительной версией Camry, которая будет оснащена 2,4-литровым гибридным агрегатом с турбонаддувом. Максимальная отдача такой силовой установки должна превысить отметку в 330 лошадиных сил.