Hyundai анонсировал дебют обновленного кроссовера Kona

Фото: Hyundai

Компания Hyundai готовится к официальной премьере обновленного кроссовера Kona и его «заряженной» версии N-Line. Пресс-служба корейской марки выложила в Сеть тизеры рестайлингового «паркетника», на которых можно увидеть его «горячую» версию от ателье N-Performance.

Судя по опубликованным изображениям, новый Kona N-Line получит видоизмененную радиаторную решетку, агрессивный передний бампер, новые ДХО и большие воздухозаборники над радиаторной решеткой.

Техническое оснащение обновленного кроссовера пока не объявлено, но ожидается, что моторная линейка «паркетника» останется прежней. Сейчас автомобиль комплектуют четырьмя двигателями на выбор. Самые простые версии оснащают 1-литровым турбомотором на 120 «сил». Кроме него доступны 1,6-литровый бензиновый турбоагрегат на 177 «лошадей» и 2-литровый «атмосферник» на 147 «скакунов». Версия N-Line комплектуется 1,6-литровым двигателем на 200 л.с. Не исключено, что новый Kona в N-версии оснастят 2-литровым турбомотором на 250 «сил».