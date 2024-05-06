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Новый Volkswagen Scirocco хотят вернуть в строй к 2028 году

Как он может выглядеть?

Текст: Ростислав Архипов
scirocco 2028

В начале 2024 года немецкая автомобильная пресса опубликовала слухи о планах руководства Volkswagen вернуть в строй модель Scirocco.

Последняя итерация спортивного хэтчбека, построенного на платформе «пятого» Golf, была одной из культовых моделей в гамме немецкой компании, но в конечном счете оказалась снята с конвейера в 2017 году. Как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы вернулся в строй, показал дизайнер «Theottle».

Независимый художник из Азии нарисовал рендеры нового поколения VW Scirocco. В их основу легли фотографии концепт-кара Volkswagen ID.Code, представленного двумя неделями ранее на автосалоне в Пекине 2024 года. 

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На изображениях возрожденный Scirocco щеголяет новейшей узкой светодиодной оптикой с технологией 3D Eyes, способной встречать владельца, а также выводить с помощью графики множество визуальной информации (от прогноза погоды до попытки коммуницировать с другими водителями в потоке).

Машине достался более приземистый силуэт характерный для 3-дверного хэтчбека, узкий пластиковый обвес, а также спойлер на пятой двери и сквозной блок светодиодных фонарей в виде узкой линии, состыкованной между собой по центру светящимся логотипом марки. 

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Ожидается, что новый Scirocco будет полноценным электромобилем. Машину построят на адаптированной модификации «тележки» PPE. Мощность хэтчбека должна составить около 300 лошадиных сил в одномоторном варианте и более 400 «сил» в двухмоторной версии. 

Появление нового Volkswagen Scirocco ждут ближе к 2028 году, но для того, чтобы дать проекту «зеленый свет», потребуется разрешение гендиректора VW Томаса Шефера, который, по слухам, пока не принял окончательного решения. 

Фото:Theottle

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