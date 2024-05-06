Новый Volkswagen Scirocco хотят вернуть в строй к 2028 году

В начале 2024 года немецкая автомобильная пресса опубликовала слухи о планах руководства Volkswagen вернуть в строй модель Scirocco.

Последняя итерация спортивного хэтчбека, построенного на платформе «пятого» Golf, была одной из культовых моделей в гамме немецкой компании, но в конечном счете оказалась снята с конвейера в 2017 году. Как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы вернулся в строй, показал дизайнер «Theottle».

Независимый художник из Азии нарисовал рендеры нового поколения VW Scirocco. В их основу легли фотографии концепт-кара Volkswagen ID.Code, представленного двумя неделями ранее на автосалоне в Пекине 2024 года.

На изображениях возрожденный Scirocco щеголяет новейшей узкой светодиодной оптикой с технологией 3D Eyes, способной встречать владельца, а также выводить с помощью графики множество визуальной информации (от прогноза погоды до попытки коммуницировать с другими водителями в потоке).

Машине достался более приземистый силуэт характерный для 3-дверного хэтчбека, узкий пластиковый обвес, а также спойлер на пятой двери и сквозной блок светодиодных фонарей в виде узкой линии, состыкованной между собой по центру светящимся логотипом марки.

Ожидается, что новый Scirocco будет полноценным электромобилем. Машину построят на адаптированной модификации «тележки» PPE. Мощность хэтчбека должна составить около 300 лошадиных сил в одномоторном варианте и более 400 «сил» в двухмоторной версии.

Появление нового Volkswagen Scirocco ждут ближе к 2028 году, но для того, чтобы дать проекту «зеленый свет», потребуется разрешение гендиректора VW Томаса Шефера, который, по слухам, пока не принял окончательного решения.