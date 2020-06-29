Последние BMW i8 получили оригинальные оттенки кузова

Фото: BMW

Баварская торговая марка решила отметить выпуск последних экземпляров модели BMW i8 весьма оригинальным способом. Так, автомобили поступят в продажу в уникальных колористических решениях.

Знаковые оттенки кузова достались всего 18 последним образцам. Примечательно, что за все годы выпуска модели, i8 никогда не предлагалась в подобных оттенках. Именно поэтому реализовать такую задумку фирме было сложно, не говоря об огромных финансовых затратах. Все оттенки были заказаны индивидуально, а окраска производилась вручную. Уже известно, что большая часть авто будет продана официальным участникам клуба BMW.

Последним с конвейера довелось сойти родстеру в цвете Portimao Blue. Напомним, что ранее закрыть сборку этих машин планировалось ещё в середине весны. Но, из-за мировой пандемии планы компании немного изменились, и производство продлилось ещё на полтора месяца.