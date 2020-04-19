На продажу в Санкт-Петербурге выставлен редкий автомобиль «Волга» ГАЗ-3111 2001 года выпуска. Согласно информации, опубликованной в объявлении на сайте «Авто.ру», главной особенностью машины является необычная отделка интерьера.
Продающийся автомобиль, оцененный в 4 миллиона рублей, обладает салоном из крокодиловой кожи. Его реставрацией и доработкой занимались специалисты КБ Смирнова.
Кроме отделки интерьера из кожи крокодила салон этого ГАЗ-3111 инкрустирован заводскими эмблемами ЗИМ-12 и ГАЗ-21, а все приборы и элементы интерьера оснащены вежливой подсветкой. На полу и в багажнике лежат ковры из овчины.
Приводит в движение продающуюся «Волгу» стандартный 2,5-литровый двигатель ЗМЗ на 136 лошадиных сил.