Фото: “Авто.Ру”

На продажу в Санкт-Петербурге выставлен редкий автомобиль «Волга» ГАЗ-3111 2001 года выпуска. Согласно информации, опубликованной в объявлении на сайте «Авто.ру», главной особенностью машины является необычная отделка интерьера.

Продающийся автомобиль, оцененный в 4 миллиона рублей, обладает салоном из крокодиловой кожи. Его реставрацией и доработкой занимались специалисты КБ Смирнова.

Кроме отделки интерьера из кожи крокодила салон этого ГАЗ-3111 инкрустирован заводскими эмблемами ЗИМ-12 и ГАЗ-21, а все приборы и элементы интерьера оснащены вежливой подсветкой. На полу и в багажнике лежат ковры из овчины.

Приводит в движение продающуюся «Волгу» стандартный 2,5-литровый двигатель ЗМЗ на 136 лошадиных сил.