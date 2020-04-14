Фото: Hyundai

Южнокорейский производитель сообщил, что в продажу действительно поступит новый ассиметричный хэтч, оснащённый роботизированной коробкой передач. В сети уже был опубликован первый тизерный ролик, подтверждающий это событие.

Отметим, что первые слухи о том, что Hyundai Veloster N получит новую версию, появились ещё 2 года назад. И, как оказалось, информация инсайдеров – правда. На ролике хорошо видно, как водитель переключает передачи, пользуясь лепестками. Сообщается, что новая коробка передач будет оснащаться двумя так называемыми мокрыми сцеплениями, а также рассчитана на 8 ступеней.

Напомним, что раньше Hyundai Veloster N имел только механическую передачу на 6 ступеней. Что касается других характеристик этого автомобиля, то они пока держатся в тайне. Возможно, что других изменений не будет предусмотрено. И под капотом останется двухлитровый агрегат с отдачей в 275 лошадиных сил, который способен разогнаться до первой сотни за 5.5 секунд.