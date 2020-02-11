Porsche Macan лишится ДВС

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В будущем году автомобили Porsche Macan будут выпускаться в электрифицированных версиях. А уже через 4 года модель вовсе и вовсе лишится традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Данная информация была опубликована на одном из статусных международных порталов. Однако, альтернативные источники неоднократно говорили о том, что премиальная компания не собирается полностью отказываться от ДВС, хотя и значительно сократит выпуск авто с такой комплектацией.

Отметим, что модель Porsche Macan считается самой популярной среди продукции марки. Наивысшие продажи приходятся на американский рынок. Только в прошлом году там было реализовано около 23 тысяч автомобилей. Официальные же представители производителя пока ни одну из версий дальнейшего развития событий относительно Porsche Macan не сообщают.