Новый Volkswagen замаскировали под Opel

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Компания Volkswagen начала испытания своего нового автомобиля, который поступит в продажу не раньше, чем через 2 года.

Сообщается, что фотошпионам удалось «поймать» прототип нового электрокроссовера ID.4, который, к слову, был невероятно искусно замаскирован под Opel Grandland X, на который совсем недавно открылись предварительные заказы в России. Однако, экспертам всё-таки удалось доказать, что в объективы камер попал именно электрокар.

Так, новинка была покрыта камуфляжной плёнкой, однако, в глаза сразу бросается факт, что фирма решила отказаться от сложных сдвижных дверей, которые показывала в последнем концепте. Помимо этого, значительно изменилась линия крыши. Растянутая колёсная база намекает, что в салоне станет более просторно и комфортно. А под капотом, ввиду отсутствия традиционного ДВС, расположится дополнительный багажник.

Ходят слухи, что новинка от Volkswagen будет построена на базе МЕВ и получит большую дальность пробега на одном заряде аккумулятора. При этом, мощность силовой установки может доходить вплоть до 204 лошадиных сил.