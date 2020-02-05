Mazda скоро подорожает из-за нового мотора и коробки передач

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Автомобильный бренд запатентовал новый бензиновый мотор и коробку передач автоматического типа.

Ещё в начале весны прошлого года представители компании Mazda говорили о том, что занимаются разработкой нового бензинового мотора Skyactiv-X, а также его дизельной модификации. Однако, тогда никаких подробностей об этом не раскрывалось. Теперь же стало ясно, что разработка новой силовой установки завершена, так как фирма оформила патент. Помимо этого, была оформлена документация и на новую коробку передач автоматического типа на 8 ступеней. Вероятнее всего именно с ней будут сочетаться новые двигатели.

Сообщается, что шестицилиндровый мотор получил более компактные размеры, поэтому стоит ожидать скорое появление автомобилей с такой установкой. Однако, эксперты убеждены, что это приведёт к удорожанию всех транспортных средств, оснащённых новым агрегатом.