Volkswagen Arteon превратится в универсал

Представители компании Volkswagen сообщили о том, что в скором времени на рынок Китая выйдет новая версия автомобиля Arteon.

Отметим, что не так давно именно в Поднебесной энтузиастам удалось сфотографировать эту машину. Однако, официальная презентация пока ещё не состоялась, поэтому некоторые сомнения по поводу модели всё-таки остались.

Если верить источнику, то новинку будет работать на двухлитровом моторе с мощностью в 186 лошадиных сил. Более мощная модификация получит отдачу в 220 лошадиных сил при таком же объёме двигателя. В качестве коробки передач будет выступать роботизированная трансмиссия на 7 позиций. А за дополнительные деньги удастся приобрести универсал с полным приводом.

Выйдет ли этот автомобиль за пределы рынка Китая – неясно, так же, как и ценник модели.