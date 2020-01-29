Рассекречен экстерьер нового Mercedes-Benz S-Class

Фото: https://motor.ru/

Дебют нового автомобиля состоится уже совсем скоро, но энтузиастам удалось достать фотографии Mercedes-Benz S-Class. Снимки были сделаны на территории завода, поэтому машина была без камуфляжной плёнки.

Если верить подлинности изображений, то новый автомобиль получит всё ту же радиаторную решётку. А вот модификация бамперов и фар будет существенно изменена. Бампера могут получить толстую окантовку с хромированным покрытием. Задние фонари получат так называемую «составную» модификацию и на крышке багажника будет присутствовать одна секций светотехники. А главной фишкой Mercedes-Benz S-Class станут выдвижные ручки.

Снимков интерьера автомобиля пока нет. Ходят слухи, что в салоне должен появиться сенсорный экран гигантских размеров. Помимо этого, будет предложена новая система автопилотирования. Пока неизвестна точная дата премьеры машины, но инсайдеры убеждены, что она состоится уже в этом году.