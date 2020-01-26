На торги выставлен редкий Porsche 911 1989 года выпуска

Porsche 911 Speedster

В рамках одного из ближайших аукционов в Лос-Анджелесе с молотка уйдет редкий спорткар Porsche 911 Speedster 1989 года выпуска. Данная модель была выпущена ограниченным тиражом в 1 тысячу 948 единиц.

Автомобиль отличается отсутствием крыши, опущенным ветровым стеклом и обтекателем за каждым сиденьем. Пробег машины равен всего 66 километрам.

Данный экземпляр спорткара является одной из 800 машин этой модели, доставленной в своё время в США. Машину приобрела компания Jack Daniels Motors из Нью-Джерси за 78 тысяч долларов, а затем отправила её на специальную стоянку в Лос-Анджелесе, где автомобиль хранился до сегодняшних дней.

Перед тем, как заявить Porsche 911 Speedster 1989 на торги, автомобиль довели до практически идеального технического состояния, заменив потрескавшиеся за долгие годы хранения резиновые детали, отрегулировав клапаны, заменив фильтры и шины.

Приводит в движение редкий немецкий суперкар 3,2-литровый двигатель на 217 лошадиных сил. Из недостатков автомобиля названы несколько сколов на кузове и небольшая царапина.