Кроссовер Skoda Karoq вышел в продажу в России

Компания Skoda вывела на российский авторынок свою долгожданную новинку – компактный кроссовер Karoq. Производство автомобиля ведется на мощностях завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Новый «паркетник» чешской марки оценен в 1 миллион 499 тысяч рублей в комплектации Ambition и 1 миллион 673 тысячи рублей в версии Style.

С начальной модификации (Ambition) кроссовер оснащается 2-зонным «климатом», мультимедийной системой Swing, круиз-контролем с ограничителем скорости и помощником подъема в гору. В арсенал комплектации Style дополнительно входят: платформа SmartLine с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, бесключевой доступ в салон, передние «парктроники», а также руль с кожаной отделкой и подогревом.

Кроссовер на первых порах предложат с 1,4-литровым турбомотором TSI на 150 лошадиных сил, связку которому составит 8-скоростной «автомат». Позже в продаже появится базовая версия Active с 1,6-литровым мотором MPI с 6-скоростным «автоматом», а также 1,4-литровый TSI с полным приводом и «роботом» DSG.

Конкурировать на российском рынке новый Skoda Karoq будет с новым кроссовером Kia Seltos, который выйдет в продажу этой весной.