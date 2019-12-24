В России запатентован новый Nissan Sentra

Компания Nissan запатентовала в России седан Sentra, который покинул наш рынок в 2017 году. Документ накануне появился в базе Роспатента.

Судя по описанию и изображениям, в РФ было зарегистрировано новое поколение «Сентра», дебют которого состоялся в ноябре текущего года в рамках автовыставки в Лос-Анджелесе.

Четырехдверка получила новый дизайн, выполненный в актуальном фирменном стиле марки, обзаведясь широкой решеткой радиатора V-Motion и узкой светодиодной оптикой.

В интерьере седана появились новые сиденья, модернизированная приборная панель с увеличенным дисплеем бортового компьютера, а также новая «мультимедийка» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Но, пожалуй, главным отличием новой Sentra от её предшественницы стала смена скручивающейся балки сзади на независимую заднюю подвеску, что улучшило плавность хода и ездовой комфорт автомобиля.

В моторной линейке японской четырехдверки не разгуляться. В США автомобиль доступен исключительно с 2-литровым атмосферным двигателем на 149 лошадиных сил, сочетающимся с бесступенчатым вариатором Xtronic. Информации о том, с какими моторами планируется продавать новую Sentra у нас, если ей все-таки будет дан «зеленый свет» в России, пока нет.

На Североамериканском авторынке реализация седана Nissan Sentra нового поколения стартует уже в первом квартале 2020 года.