Утильсбор привёл к подорожанию автомобилей Volvo в России

Начиная с нового года в России повысится ставка по утилизационному сбору. Чиновники обещали, что это никоим образом не отразится на стоимости самих машин для потребителей. Однако, в компании Volvo пришли к иному решению.

Так, представители бренда сегодня рассказали, что изменение ставки по утилизации, которая действует для импортируемых транспортных средств, в любом случае отразится на рекомендованных ценах для розничных покупателей. В частности, речь идёт про подорожание паркетников фирмы в РФ.

В зависимости от модели и выбранной комплектации, россиянам придётся переплачивать от 30 до 110 тысяч рублей. Чиновники пока на это заявление ничего не ответили. Однако, в любом случае, ожидать отмены повышения ставки нам не приходится.

Напомним, что только в прошлом месяце на территории России было реализовано около тысячи автомобилей Volvo и чистый прирост составил 5.6 процента. Самой популярной машиной была признана модель ХС60, и она разошлась тиражом в 368 единиц, что на 37 процентов больше, чем в 2018 году.