Сроки возвращения Lifan X70 в Россию сдвинуты

Несмотря на слухи о возможном прекращении существования, компания Lifan не отказывается от планов по возвращению в Россию своего кроссовера X70. По словам представителей российского офиса Lifan, продажи модели X70 возобновятся в РФ в конце декабря, а не осенью, как предполагалось ранее.

Финансовые проблемы компании на домашнем рынке должна решить кооперация с Bank of Chongqing, вместе с которой Lifan разработают план по стабилизации ситуации. Первые шаги к этому уже предприняты – компания продала часть своей недвижимости, за счет чего заработала около 10 миллиардов юаней, которые пойдут на «усиление сегмента производства автомобилей».

Напомним, что компания Lifan приостановила продажи в России кроссовера X70, заявив, что кроссовер вернется в нашу страну, но чуть позже. Помимо этой модели китайцы готовятся к получению сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на еще один «паркетник» – Myway китайского производства.