Hongqi H7: роскошный «китаец» в стиле Rolls-Royce сменит поколение

Китайская автомобильная марка FAW опубликовала первую фотографию нового поколения седана своего люксового суббренда Hongqi. Автомобиль получил название H7 и выйдет на рынок в 2020 году.

Судя по снимку, появившемуся в Сети накануне, новая 4-дверка получит дизайн в фирменном стиле марки с большой решеткой радиатора, выполненной в виде прямоугольника, как у Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Cullinan. Новинку оснастят 2-ярусной головной оптикой, а также задними фонарями, объединенными между собой красной полосой.

Тот факт, что автомобили Hongqi так сильно напоминают по дизайну модели Rolls-Royce не случаен, поскольку с осени прошлого года на китайцев работает бывший шеф-дизайнер британцев Джайлс Тейлор, являющийся автором тех самых Phantom VIII и Cullinan.

Что касается платформы, то новый H7 сменил архитектуру с «тележки» Toyota Crown на новую, собственной разработки FAW. Габаритные размеры автомобиля пока не названы, как и технические характеристики.

Предполагается, что под капот новый Hongqi H7 получит двигатель FAW 4GC20TD, работающий в связке с «роботом». В «топовом» исполнении пиковый крутящий момент этого мотора составит 380 Нм, а с места до первой «сотни» с ним автомобиль будет разгоняться примерно за 8 секунд. Привод будет как задним, так и полным. Цены на второе поколение H7 не названы, но за его предшественника сегодня просят от 252 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 302 тысячи рублей.