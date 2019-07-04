«Молодые» автомобилисты будут сдавать анализы на наркотики

В профильном министерстве рассказали о том, что они подготовили изменения в соответствующий законопроект, ввиду чего будет изменён порядок проведения водительской медицинской комиссии.

В настоящий момент каждый автомобилист обязан пройти обследование у нарколога, но только в том случае, если врач обнаружит какие-либо симптомы употребления наркотиков, россиянина могут обязать сделать анализы. Согласно нововведениям, отныне каждый начинающий водитель будет обязан сдать анализы на наличие психотропных и наркотических веществ в крови.

Напомним, что это далеко не первая попытка ввести обязательную проверку на употребление наркотиков у людей, получающих права. Подобные правки пытались узаконить 7 лет назад. Но тогда инициатива не прошла дальше первого чтения. Согласно официальной статистике, в прошлом году было выдано более 6 миллионов 800 тысяч экземпляров водительских удостоверений. И в этом сегменте наблюдается прирост почти на 24 процента.