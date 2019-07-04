Jeep пытается восстановить продажи Compass

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит новый трёхрядный паркетник американской компании. Сообщается, что изначально он станет доступным в Индии.

Напомним, что кроссовер модели Compass вышел на рынок впервые 3 года назад в модификации с пятиместным салоном. Изначально паркетник показывал неплохие результаты, однако, с началом текущего года продажи серьезно просели. Так, за первые полгода было реализовано всего чуть более 6 тысяч экземпляров, что меньше на 36 процентов, чем результаты прошлого года.

В компании надеются, что выход трёхрядного кроссовера сможет кардинальным образом изменить ситуацию. Напомним, что авто оснащается мотором на дизеле мощностью в 173 лошадиные силы объёмом в 2 литра, а также бензиновым агрегатом на 1.4 литра с мощностью в 163 лошадиные силы. Цены стартуют от 1 миллиона 425 тысяч рублей. На отечественном рынке кроссовер можно купить с моторами на 2.4 литра с мощностью в 150 и 175 лошадиных сил.