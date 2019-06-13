Renault выпустит обновленный гибрид Megane

Компания Renault уже в конце текущего года собирается официально представить свою новую модель Megane, в основе которой будет положена гибридная установка.

Если верить источнику, новинка получит модернизированную радиаторную решётку и бампера, а также инновационные фары. Кроме того, крышка багажника получит видоизменённую форму. В интерьере будут использоваться значительно более качественные отделочные материалы, нежели сейчас. На передней панели будет красоваться современная развлекательно-информационная система с широкоформатным тачскрином. Приборная панель станет цифровой. Перечень базовых опций будет расширен полезными ассистентами для водителя.

По предварительной информации, автомобиль получит гибридный силовой агрегат, который будет сочетаться с роботом-трансмиссией. Только на одном электричестве машина сможет проехать до 50 километров пути. Ходят слухи, что официальная презентация состоится во Франкфурте уже в сентябре, а первые дилеры получат гибрид в начале нового года.