Появились новые подробности про BMW 3-Series

В сети были опубликованы новые фотографии автомобиля BMW 3-Series в новом облике.

Как оказалось, машина действительно получила весьма современный дизайн. Модель стала больше похожа на спорткар и обзавелась характерными для этого направления элементами. Отметим, что ориентировочно презентация обновлённого автомобиля состоится в рамках автосалоне во Франкфурте.

Инсайдеры полагают, что новинка будет доступна только на рынке Старого Света. Универсал можно будет купить в гибридной модификации, а также в стандартных бензиновых и дизельных. Что касается появления новинки на нашем рынке, по этому поводу пока информации нет.

Напомним, что модель в актуальной версии продаётся в России с бензиновым силовым агрегатом мощностью в 258 лошадиных сил. Стоимость самой недорогой комплектации составляет 2 миллиона 580 тысяч рублей.