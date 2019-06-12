Названы цены и комплектации Hyundai Palisade

Ещё в конце прошлого года самый большой кроссовер от Hyundai начали продавать на корейском рынке. Но только сейчас новинка добирается до других стран.

Отметим, что во всех модификациях кроссовер получит мотор на 3.8 литра, который имеет отдачу в 291 лошадиную силу. Он сочетается с трансмиссией на 8 ступеней автоматического типа. В базовой версии паркетник будет стоить 31 тысячу 550 долларов. В этом случае машина получит богатый набор систем для активной и пассивной безопасности водителя и пассажиров в дороге. В частности, будет оборудована система круиз-контроля адаптивного типа, а также ассистент, отвечающий за предотвращение столкновения.

Palisade в топовой версии будет стоить 44 тысячи 700 долларов. В этом случае авто получит двадцатидюймовые диски, камеры кругового обзора, панорамную крышу, светодиодную оптику и многое другое.

Отметим, что в РФ продажи этого кроссовера начнутся только в начале будущего года.