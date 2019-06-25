Чем «УАЗ» заменит легендарную «Буханку». Первые фото

В открытой базе Росстандарта опубликован сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на грузопассажирскую версию модели «Профи», позволяющий начать продажи этой модели в России.

В документе указано, что разместиться в данном автомобиле в зависимости от модификации смогут от пяти до девяти человек. К ОТТС прилагаются рендерные изображения, на которых видно, что пассажирский и грузовой отсеки данной модели разделены специальной перегородкой.

Приводить в движение автомобиль будет 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил при 235 Нм пикового вращающего момента. Связку мотору составит 5-ступенчатая МКПП. Привод может быть как задним, так и полным.

Предполагается, что грузопассажирская версия УАЗ «Профи» выступит на рынке в качестве замены легендарной, но уже устаревшей модели «Буханка», сходящей с конвейера ульяновского автозавода уже больше шестидесяти лет.

При этом, даже в случае скорого начала продаж замены «Буханки», данная модель вполне может остаться на рынке, поскольку в конце прошлого года «УАЗ» продлил для нее ОТТС, которое действует до 29 декабря 2021 года.