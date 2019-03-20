Нефтяники не бросают надежду, что алкоголь вернётся на АЗС

В администрации президента законопроект о продаже спиртных напитков на АЗС не поддержали, так как это полностью противоречит политике государства относительно сокращения потребления таких напитков.

Напомним, лидер Астраханской области не так давно выступил с инициативой, которая бы позволила реализовывать на заправках алкогольную продукцию ещё полтора года назад. Нефтяников эта перспектива невероятно порадовала, особенно, несетевых игроков рынка, которые могли бы наконец-то повысить прибыльность своего дела в условиях тяжелейшей конкуренции и необходимости сдерживания цен. Да и кабмин оставил положительный отзыв на эту инициативу. Однако члены администрации президента законопроект забраковали.

Но, несмотря на это, нефтянки продолжают рассчитывать на то, что алкоголь всё-таки можно будет продавать на заправках. С подобным заявлением недавно выступил представитель компании Лукойл, указав на то, что государство могло бы получить дополнительные деньги от этого за счёт налогообложения. При этом, продукция бы проходила строгий контроль.

Напомним, что запрет на продажу спиртного на заправках заработал 8 лет назад. Однако, количество «пьяных» ДТП от этого не сократилось, а даже выросло. Соответственно, факт реализации выпивки на АЗС не имеет никакого отношения к злоупотреблению за рулём.