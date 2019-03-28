Kia Mohave станет ещё брутальнее

Сегодня в Сеуле открылся автосалон, в рамках которого компания Kia представила свой Mohave. Внедорожник внешне сильно преобразился. Сообщается, что новинка выйдет в продажу уже в текущем году.

Ходили слухи, что данная модель в скором времени будет снята с конвейера, так как не так давно в линейке бренда появился новый крупный кроссовер. Однако, компания всё-таки не рискнула отказаться от популярной модели.

Представители фирмы рассказали, что в серийную модификацию прототип превратится уже во второй половине 2019 года. Авто имеет рамную конфигурацию, а внешне стало выглядеть ещё агрессивнее. Эту стилистику подчёркивают решётка радиатора, а также фары в виде горизонтальных «штрихов».

Интерьер внедорожника пока держится в тайне, фотошпионам не удалось ничего увидеть через затемнённые окна. Вероятнее всего авто получит более современный салон, чем актуальный, в котором будут использоваться дорогие отделочные материалы. Система мультимедиа должна получить тачскрин.

Под капотом авто будет располагаться трёхлитровых дизельный мотор, отдачу которого фирма также пока не рассекретила. Отметим, что в РФ продажи этой модели в актуальной версии в прошлом году выросли аж на 80 процентов, поэтому весьма вероятно, что и новую модификацию привезут на отечественный рынок.