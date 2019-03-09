Доступная альтернатива Chevrolet Cruze выходит на рынок

Компания Chevrolet назвала официальную дату начала продаж на рынке Китая бюджетной альтернативы модели Cruze – седана Monza.

Автомобиль доберется до дилеров «Шевроле» в «Поднебесной» уже 21 марта.

Накануне местные СМИ опубликовали первые шпионские фото 4-дверки, сделанные на площадке одного из автосалонов Chevrolet в Гуанчжоу.

Напомним, что модель Monza была представлена в 2018 году. Автомобиль будут продавать в Китае параллельно с более дорогим седаном Cruze, однако его оснащение позволит сделать его дешевле.

Приводить в движение седан Monza будут 1- и 1,3-литровые моторы, выдающие 125 и 163 лошадиные силы мощности соответственно. Связку им составит 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод – передний.

Список оснащения седана «Монца» окажется гораздо скромнее, чем у Cruze. В нем не будет климат-контроля, только кондиционер, а люк и кожаную отделку предложат только в максимальной комплектации.

Предварительная стоимость Chevrolet Monza в КНР составит от 80 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 786 тысяч рублей по актуальному курсу.