В Гамбурге представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen представила в Гамбурге седан Passat восьмого поколения, который будут продавать в Европе. Реализация новинки стартует в «Старом Свете» в конце лета 2019 года.

Новый «Пассат», как и его предшественник, построен на архитектуре MQB. Визуальных изменений между автомобилями практически не произошло за исключением мелких штрихов, таких как крупная надпись «Passat», растянутая почти на всю длину дверцы багажника, а также модернизированная решетка радиатора и новая оптика.

В интерьере нового “Пассата” появилась новая приборная панель с улучшенной графикой плюс были установлены розетки формата USB Type-C, позволяющие заряжать в машине даже ноутбуки.

Но, пожалуй, главным интерьерным новшеством новой генерации Passat стала установка третьего поколения мультимедийной системы, для которой предложены три варианта размерности дисплеев – 6,5, 8 и 9,2-дюйма, пишет издание 110km.ru.

В моторную линейку нового Passat вошли: бензиновые двигатели TSI на 150, 190 и 272 лошадиные силы, а также дизели на 120, 190 и 240 «скакунов».

Старт приема предварительных заказов на новую генерацию Passat будет дан в Европе в мае. Производством автомобиля займется предприятие в немецком Эмдене.