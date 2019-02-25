Представлен Cupra Formentor

Не так давно от производителя Seat отсоединился бренд под названием Cupra, который специализируется на изготовлении спортивных автомобилей. А в скором времени состоится презентация его первого кроссовера под названием Formentor.

Эксперты отмечают, что премиальный бренд отделился от концерна всего год назад, хотя раньше под его именем выпускали заряженные модификации Seat. Внешне новый автомобиль во многом отличается от основных линий объединения Volkswagen. Можно сказать, что дизайнеры справились со своей задачей и подчеркнули уникальность новинки.

В интерьере создана более узнаваемая отделка, хотя есть ряд неожиданных решений, включая узкий сенсорный блок климат-контроля. Спортивный стиль подчёркивается креслами с интегральными подголовниками.

Что касается технических характеристик, то большая часть информации держится в тайне. Сердцем автомобиля станет гибридная установка, совокупная отдача которой составляет 245 лошадиных сил. Только на электротяге машина сможет преодолеть расстояние в 50 километров. Презентация кроссовера в качестве концепта состоится в Женеве.