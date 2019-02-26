Опубликованы первые фото серийного седана Chevrolet Monza

В Сети появились первые официальные фотографии нового серийного седана Chevrolet Monza, который должен стать в модельном ряду марки в Китае бюджетной альтернативой модели Cruze.

Продажи новинки в “Поднебесной” стартуют уже в марте. Длина 4-дверки составит 4630 мм, а колесная база будет равна 2640 мм.

Более доступный ценник по сравнению с моделью Cruze удастся обеспечить благодаря более простому оснащению и менее широкому списку опций.

Тем не менее, для покупателей, готовый заплатить за Monza больше, чем за Cruze, предложат варианты с кожаным салоном и люком на крыше, а также «горячую» модификацию RS со спортивным обвесом Red Line.

В линейку двигателей новинки должны войти 1-и 1,3-литровые турбированные двигатели, выдающие от 125 до 163 лошадиных сил соответственно. Пару им составит МКПП или автоматическая трансмиссия.

Предварительная стоимость новинки уже названа. Она стартует с отметки в 80 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 780 тысяч рублей по актуальному курсу.