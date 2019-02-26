Гиперкар Mercedes-AMG One может получить спецверсию в честь Хэмильтона

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить спецверсию своего гиперкара One в честь своего гонщика в Формуле-1 – 5-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмильтона. Об этом сам британец рассказал в интервью местным СМИ.

Гонщик Ф-1 отметил, что пока данный проект находится в стадии рассмотрения, но у него уже есть первые идеи относительно модернизации гиперкара One.

Напомним, что гиперкар Mercedes-AMG One сейчас оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового турбированного мотора V6, работающего в связке с электрической силовой установкой. Суммарная отдача агрегатов равна более 1000 л.с.

На сегодняшний день автомобиль представлен только в качестве прототипа, однако все запланированные для выпуска машины уже проданы в рамках предзаказов.