Ford хочет оснастить свои машины зелёными «мигалками»

Представители компании Ford не исключают вероятности того, что в будущем все их машины будут оснащаться специальными «мигалками».

Сообщается, что такие световые панели станут ключевым средством обратной связи между беспилотным автомобилем и пешеходами. Конструкторы компании полагают, что уже через несколько лет на дорогах развитых стран может появиться большое количество беспилотного транспорта, и если все аспекты безопасности по отношению к пассажирам и другим автомобилистам прорабатываются, то сами пешеходы могут быть не готовы взаимодействовать с таким инновационным транспортом. Если же на его борту появятся световые панели, то с их помощью машина сможет оповещать окружающих о своих действиях.

На данный момент инженеры фирмы настаивают на том, чтобы использовались панели бирюзового цвета. Оттенок не раздражает пешеходов, но, при этом, привлекает внимание.



Чтобы продемонстрировать, как именно будет работать технология будущего, был создан специальный костюм в виде автомобильного кресла. Таким образом, машина двигалась по дорогам, создавая визуальный эффект беспилотного транспортного средства. На крыше располагались световые панели. Таким образом разработчики захотели проверить, как именно пешеходы будут реагировать на такое решение.