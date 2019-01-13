В России подорожали все автомобили Hyundai

Компания Hyundai переписала официально рекомендованные цены на весь свой модельный ряд в России. Причиной подорожания автомобилей корейцев является все то же самое пресловутое увеличение НДС в России с 18 до 20%, которое подтолкнуло к увеличению цен на автомобили других брендов в стране.

Согласно информации, опубликованной проектом «Цена Авто», в среднем стоимость машин «Хендэ» в РФ увеличилась по сравнению с прошлогодними на 19-50 тысяч рублей.

Наименьшее подорожание затронуло седан Solaris, который прибавил 19 тысяч рублей. Чуть дороже стал седан Elantra и кроссовер Creta – на 25 тысяч.

Седан D-класса Sonata подорожал на 35 тысяч рублей, а минивэн H-1 – на 42 тысячи рублей.

Обновленный кроссовер Tucson увеличился в стоимости на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а Santa Fe и вовсе на 50 тысяч рублей.