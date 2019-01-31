Hyundai Mistra получил новую оптику

Фотошпионам удалось поймать четырёхдверку фирмы Hyundai нового поколения. Она была густо покрыта камуфляжем, однако, некоторые особенности новинки всё-таки рассмотреть удалось.

Отметим, что в первой генерации авто Mistra появилось 5 лет назад. Спустя 3 года автомобиль получил рестайлинг. Производитель сообщал, что старт продаж нового поколения состоится уже в следующем году, однако, эксперты убеждены, что дебют может состояться и в текущем.

Если судить по фотографиям, сделанным зарубежными энтузиастами, новинка получит двухуровневую головную оптику по принципу фар у Kona. Задние фонари также выполнены в стиле бренда. Что касается технических характеристик, то производитель решил держать интригу до последнего.

Ходят слухи, что авто может быть разработано на новой платформе. Что касается силовых агрегатов, то актуальная версия сейчас доступна с двигателями на 1.8 и 1.6 литра, которые имеют отдачу в 143 и 175 лошадиных сил. Цены на модель в первой генерации стартуют от 1 миллиона 278 рублей.