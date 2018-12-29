Toyota выпустит «заряженную» Corolla GR

Японский автогигант Toyota анонсировал планы по выпуску «заряженной» версии модели C-класса – Corolla. Разработкой автомобиля займутся специалисты спортивного подразделения японцев – Gazoo Racing.

Как пишут наши коллеги из австралийских СМИ, уже через пару лет в продажу поступит «горячий» хэтчбек Corolla с шильдиком GR. Автомобиль запустят спустя некоторое время после официального дебюта возрожденной Supra.

К сожалению, пока «тойотовцы» никаких технических или визуальных подробностей относительно проекта «заряженной» Corolla не оглашают.

Ожидается, что автомобиль получит более мощный двигатель, чем которым комплектуется стоковый хэтчбек, а также специальный аэродинамический обвес.

Говорить о том, появится ли «горячая» Corolla в России пока рано, хотя очевидно , что японцы будут поглядывать на успехи выходящего на российский рынок в 2019 году «заряженного» i30, а также «горячей» версии Veloster.