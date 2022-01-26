ЗАЗ-1102 Таврия: обреченная на неуспех

«Оружие массового поражения» неизбалованного советского автолюбителя – таким виделся переднеприводный хэтчбек ЗАЗ-1102 Таврия его создателям. Предполагалось, что компактный практичный автомобильчик, пришедший на смену уже давно устаревшему Запорожцу, станет действительно массовым. Однако уже спустя несколько лет после старта производства стало очевидно, что Таврия надежд своих создателей не оправдает. Впрочем, это не помешало автомобилю продержаться на конвейере ровно 20 лет – с 1987 по 2007 год.

Проблемы на стадии зарождения

Еще в конце 60-х годов на ЗАЗе поняли, что Запорожец с его заднемоторной компоновкой и двигателем с воздушным охлаждением требует замены. Понимали это и в Минавтопроме СССР, периодически указывая на зарубежные аналоги, которые было бы неплохо догнать и перегнать. Но вместе с тем необходимые для разработки и запуска новой модели объемы финансирования до Запорожья не доходили.

Приоритет был отдан Волжскому автозаводу, вследствие чего выпуск в целом перспективной Таврии был затянут. Справедливо это, кстати, и для автомобиля Москвич 2141.

И даже после того как в 1984 году ВАЗ наконец-то начал выпускать долгожданную «восьмерку», ситуация на Запорожском автомобильном заводе в лучшую сторону не изменилась.

Мало того, что в условиях провозглашенной перестройки и хозрасчета деньги на внедрение новой модели поступали крайне медленно, так еще и сами заводчане, долгие годы выпускавшие конструктивно иной Запорожец, не смогли быстро решить возникшие технические трудности. Для сравнения: технические задания на разработку ВАЗ-2108 и ЗАЗ-1102 двум заводам были выданы одновременно, однако Таврия начала сходить с конвейера без малого на три года позже. К этому времени в Тольятти стали выпускать пятидверную модификацию ВАЗ-2109, что практически лишило Таврию возможности выйти на внешние рынки. Уменьшенная копия тольяттинской Самары из неизвестного Запорожья европейцам была не нужна.

Не способствовало быстрому появлению ЗАЗ-1102 на рынке и то, что завод «Коммунар» почти все узлы и агрегаты изготавливал самостоятельно. Долгие годы литейное, механосборочное и десятки других производств были заточены под выпуск Запорожцев. Перевести их на создание новой модели было дорого и сложно. Принципиально иная конструкция автомобиля требовала новых технологий.

При этом резерва территорий и рабочей силы у «Коммунара» не было. В год завод мог выпускать не более 150 тысяч автомобилей, чего было слишком мало. Производство ЗАЗ-1102 становилось выгодным только при условии, что ежегодно с конвейера будет сходить как минимум 300 тысяч автомобилей. И даже если бы в Запорожье нашли резервы, то ограничивающим фактором тут же стал бы Мелитопольский моторный завод, который не обладал мощностями для выпуска необходимого количества силовых агрегатов.

Так что судьба Таврии была предопределена еще до старта производства. Ни при каких обстоятельствах стать массовым этому автомобилю было не суждено.

Причины неуспеха

Высокому спросу на ЗАЗ-1102 не способствовал отрицательный имидж продукции из Запорожья. Никто никогда не скрывал, что Запорожцы покупались скорее от безысходности, поэтому к новой модели, пусть даже она выглядела совершенно иначе, автолюбители изначально отнеслись настороженно. Таврии изначально была уготована роль дешевого непрестижного советского автомобиля.

К тому же ЗАЗ-1102 явно не годился на роль единственного в семье автомобиля. Копившие долгие годы на автомобиль советские семьи предпочитали еще немного подождать, но купить стоявшую на класс выше продукцию Волжского автозавода. При низкой стоимости топлива покупателей больше интересовали размеры салона и багажника, чем топливная экономичность.

Теоретически ЗАЗ Таврия могла бы привлечь покупателей своей низкой ценой, но молодые специалисты с зарплатой в 130-140 рублей не могли себе позволить даже такой автомобиль. И то, что Таврия была заметно дешевле Жигулей и нового семейства Спутник, кардинально проблему не решало.

Более-менее обеспеченным советским гражданам Таврия была неинтересна, а всем остальным ее приходилось рассматривать разве что из окон общественного транспорта. К тому же, несмотря на свою доступность, Таврия стоила заметно дороже Запорожцев.

На старте производства за автомобиль уже просили 5 тысяч 100 рублей, а после модернизации в 1990 году цена и вовсе возросла до 5 тысяч 429 рублей.

Хотя «модернизация» в данном случае подразумевала всего лишь новую облицовку радиатора, установку молдингов на боковинах дверей и наличие электрического обогрева заднего стекла.

Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 литра, который уже тогда казался слишком слабым, трогать не стали. Равно как и большинство других узлов автомобиля. С выводом на рынок других модификаций у заводчан также не сложилось.

Определенные наработки по превращению трехдверной Таврии в пятидверный хэтчбек, лифтбек и даже пикап в Запорожье были, но в условиях развала СССР реализовать их было невозможно. Только в 1994 году свет увидела пятидверная модификация ЗАЗ Дана, а ЗАЗ Славута с двухобъемным кузовом и вовсе появилась только в 1999 году.

И ладно, если бы Таврия со своим одним-единственным двигателем, тесным салоном и маленьким багажникам была бы действительно неприхотливым и надежным автомобилем. Но вышло с точностью до наоборот.

На Тавриях из первых партий трескались стойки крыши, появлялись трещины на чашках передних стоек, гудели ступичные подшипники.

Хватало проблем и с новым двигателем. Из-за негерметичных сальников клапанов он отличался повышенным масляным аппетитом. Если добавить сюда множество «детских болезней» и постоянно выходящие из строя генераторы и стартеры, то можно сделать однозначный вывод – эксплуатация Таврии превращалась в кошмар.

Мало того – производитель свои гарантийные обязательства выполнял в лучшем случае на троечку, что только усугубляло возникающие проблемы.

В 1991 году распался Советский Союз. В условиях безденежья Запорожскому заводу пришлось практически с нуля налаживать связи с предприятиями-смежниками, раскиданными по бывшей огромной стране. Работа по бартеру, гиперинфляция, отсутствие внятных перспектив – все это напоминало борьбу за выживание.

Пусть и с трудом, но Таврия выжила. А после прихода на ЗАЗ компании Daewoo даже познала вторую молодость. Корейские деньги позволили обновить автомобиль, благодаря чему Таврия продержалась на конвейере до 2007 года. Но стать массовым автомобилю было так и не суждено.

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