ЗАЗ-1103 «Славута»: лифтбэк, который так и не стал популярным в России

Производство компактного 5-дверного лифтбэка ЗАЗ-1103 «Славута» стартовало на Запорожском автомобильном заводе в 1999 году. В основу модели легла платформа хэтчбека ЗАЗ-1102 «Таврия».

Предполагалось, что «Славута» встанет на конвейер гораздо раньше, однако запустить сборку автомобиля не получилось из-за финансовых и технических проблем, с которыми столкнулся ЗАЗ в начале 90-х. Помочь в этом Запорожскому автомобильному заводу в итоге пришлось компании Daewoo Motors, которая впоследствии стала партнером украинского предприятия.

Габариты ЗАЗ-1103: 3980x1578x1410. Заявленный клиренс составлял 160 мм, а снаряжения масса была равна 790 кг. Из-за того, что «Славута» оказалась тяжелее и на 250 мм длиннее исходной 3-дверной «Таврии» было принято решение об усилении ее задней подвески.

На первых порах автомобиль комплектовали 1,1-литровым карбюраторным двигателем МеМЗ, выдающим 51 лошадиную силу. Впрочем, вскоре ЗАЗ освоил производство других модификаций 1102-й, оснащенных 1,2 и 1,3-литровыми моторами мощностью 58 и 63 лошадиные силы соответственно.

Спустя несколько лет на конвейер встали «Славуты» с инжекторными 1,3-литровыми 66-сильными двигателями и 1,2-литровыми агрегатами на 62 л.с., а в 2007-м компания заявила, что производство карбюраторных машин было прекращено. Во всех вариантах исполнения «Славута» комплектовалась 5-ступенчатой «механикой».

В 2003 году автомобили украинского производства хлынули на российский рынок, но популярности у нас не снискали, после чего их поставки были прекращены. В Украине выпуск «Славуты» продолжался до 2011 года. Суммарно за весь период производства с конвейера сошло более 140 тысяч единиц этой модели.