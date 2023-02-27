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В Сети вспомнили редкий прототип «Запорожца». Вы могли о нем не знать 

В интернете показали малоизвестный концепт «Горбатого» ЗАЗ-965 – НАМИ-А50 

Текст: Алексей Шмидт
НАМИ-А50

В профильных группах соцсетей набирают популярность посты с фотографиями редкого прототипа «Запорожец», информация о котором практически не тиражировалась раньше. Речь идет о концепте НАМИ-А50 «Белка». Именно он предшествовал появлению легендарного «Горбатого» ЗАЗ-965.

Выпуск последнего начался в 1960 году, однако работы над бюджетником велись еще с середины 1950-х. Утверждению окончательный вариант «Запорожца» подвергся отнюдь не сразу, а до этого процесс создания машины сопровождался ранними концертами, которые выглядели очень оригинально. 

Пять прототипов НАМИ-А50 были собраны в период 1955 – 1956 годов. Главой проекта выступал известный инженер Юрий Долматовский. Спросите, причем здесь «Белка»? Такое прозвище машине дал один из конструкторов, поскольку посчитал, что ее дизайн сильно напоминает этого грызуна. 

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Внешний облик НАМИ-А50 действительно выделялся нестандартными чертами, такими как плавный силуэт, нарочито сдвинутым вперед салоном и большими круглыми фарами. 

Главной «фишкой» концепта стало наличие передней двери, которая имела откидной механизм, позволяя водителю попадать внутрь машины необычным образом. Очевидно, что в этом решении инженеры черпали вдохновение с модели BMW Isetta, но, разумеется, внесли собственные изменения в ее конструкцию.

При этом задние двери машины, длина которой составляла всего 3,3 метра, были максимально простыми. 

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Внутри автомобиля, несмотря на его небольшие размеры, места было хоть отбавляй, однако багажник не мог похвастать наличием большого объема. 

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Утвердить такой «Запорожец» не позволили недостатки, выявленные в ходе его испытаний.

Выяснилось, что передняя дверь, выделявшаяся столь оригинальной конструкцией, в дождь имела склонность к пропусканию воды, а двигатель машины страдал от перегревов.

В итоге проект «Белка» попал под закрытие, а в основу «Запорожца» лег более совершенный прототип.

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