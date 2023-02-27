В Сети вспомнили редкий прототип «Запорожца». Вы могли о нем не знать 

В профильных группах соцсетей набирают популярность посты с фотографиями редкого прототипа «Запорожец», информация о котором практически не тиражировалась раньше. Речь идет о концепте НАМИ-А50 «Белка». Именно он предшествовал появлению легендарного «Горбатого» ЗАЗ-965.

Выпуск последнего начался в 1960 году, однако работы над бюджетником велись еще с середины 1950-х. Утверждению окончательный вариант «Запорожца» подвергся отнюдь не сразу, а до этого процесс создания машины сопровождался ранними концертами, которые выглядели очень оригинально.

Пять прототипов НАМИ-А50 были собраны в период 1955 – 1956 годов. Главой проекта выступал известный инженер Юрий Долматовский. Спросите, причем здесь «Белка»? Такое прозвище машине дал один из конструкторов, поскольку посчитал, что ее дизайн сильно напоминает этого грызуна.

Внешний облик НАМИ-А50 действительно выделялся нестандартными чертами, такими как плавный силуэт, нарочито сдвинутым вперед салоном и большими круглыми фарами.

Главной «фишкой» концепта стало наличие передней двери, которая имела откидной механизм, позволяя водителю попадать внутрь машины необычным образом. Очевидно, что в этом решении инженеры черпали вдохновение с модели BMW Isetta, но, разумеется, внесли собственные изменения в ее конструкцию.

При этом задние двери машины, длина которой составляла всего 3,3 метра, были максимально простыми.

Внутри автомобиля, несмотря на его небольшие размеры, места было хоть отбавляй, однако багажник не мог похвастать наличием большого объема.

Утвердить такой «Запорожец» не позволили недостатки, выявленные в ходе его испытаний.

Выяснилось, что передняя дверь, выделявшаяся столь оригинальной конструкцией, в дождь имела склонность к пропусканию воды, а двигатель машины страдал от перегревов.

В итоге проект «Белка» попал под закрытие, а в основу «Запорожца» лег более совершенный прототип.