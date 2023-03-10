В Сети показали малоизвестные прототипы автомобиля «Таврия-2» (фото)

ЗАЗ-1102 «Таврия» стал одним из самых интересных автомобилей в СССР, предложив покупателям полностью новый формат машины – переднеприводный авто с поперечным расположением двигателя. Впрочем, останавливаться на этом проекте Запорожский автозавод не собирался, готовясь к выпуску «Таврия-2» в 90-х. Более того, дизайнеры даже успели собрать несколько прототипов этой модели, показав их журналистам и публике на выставке «Автодизайн-88».

Новая «Таврия» получила индекс ЗАЗ-1106. Разработка проекта стартовала еще в конце 80-х, то есть почти сразу после того, как с конвейера Запорожского автозавода начал сходить хэтчбек первого поколения.

В Сети появились редкие фотографии «Таврии-2», которая так и не пошла в серию. На снимках показаны неходовые макеты перспективной модели ЗАЗ-1106, которую инженеры ЗАЗ видели «автомобилем 21 века».

Машина действительно выглядела футуристично. Выполненный в натуральную величину прототип мог похвастать модным по тем временам биодизайном с обтекаемыми формами, аэродинамичными боковыми зеркалами, а также широкой площадью остекления и полузакрытыми колесами.

При этом в техническом плане это была бы та же хорошо известная первая «Таврия» с аналогичным шасси и двигателем.

Планировалось, что у модели 1106 будет целое семейство, но в масштабный макет успели реализовать только седан и пару версий хэтчбеков. До финальной стадии проект, разумеется, не дошел из-за разразившегося в начале 90-х годов кризиса.

Два прототипа второго поколения «Таврии» сначала спрятали на заводе, а затем передали их на хранение в заводской музей.