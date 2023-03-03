Poch Tavria XL – редкий экспортный ЗАЗ-1102 «Таврия»

Автомобиль Poch Tavria XL был разработан специально для рынка Франции. От простых «Таврий» он отличался модернизированным внешним обликом, а также отделкой, которая была во многом лучше обычного «ЗАЗ-1102 Таврия».

Машины поставлялись в страны западной и восточной Европы практически с запуска производства «Таврии». Однако партии нельзя было назвать большими. Одним из экспортёров тогда стала французская фирма Poch. Именно она придумала, как сделать автомобиль, дизайн которого устарел за время его пути на конвейер, более привлекательным.

Poch Tavria XL, продававшейся во Франции в период с 1991 по 1993 годы, достались новая облицовка радиаторной решетки, широкие бамперы, частично окрашенные в цвет кузова, а также незамысловатые колпаки на колесах.

Интерьер серьезного преображения не пережил, однако все же обзавелся улучшенными материалами отделки.

Двигатель машины было решено оставить без изменений, так что хэтчбек комплектовался стандартным 1,1-литровым 51-сильным мотором, работающим в паре с 5-скоростной МКПП.

До 1993 года до французского рынка успело добраться более 1 тысячи 600 Poch Tavria XL. За каждый из таких автомобилей просили от 35 тысяч 990 франков, что делало экспортную «Таврию» одной из самых дешевых машин в Европе.

Более того, Poch Tavria XL удалось попасть на страницы французского журнала Auto Plus. Автомобиль принял участие в сравнительном тесте бюджетных авто на рынке Франции с ценой до 50 тысяч франков, где занял последнее место (Lada Samara оказалась второй).