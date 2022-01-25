Новый Lada XRay окажется упрощенной версией «Нивы-3»

В начале этого года стало известно, что компания «АвтоВАЗ» не планирует обновлять хэтчбек Lada XRay, оставив модель до конца ее жизненного цикла без существенных доработок. Теперь же выяснилось, что полностью отказываться от «ИксРея» в Тольятти тоже не собираются.

По информации издания «Дром», ссылающегося на собственные источники в «АвтоВАЗе», новая генерация Lada XRay будет представлять собой упрощенный, городской вариант «Нивы-3». Не исключено, что модель не сохранит актуальное название и с переездом на французскую модульную платформу CMF-B подвергнется ренеймингу.

При этом в заводской документации автомобиль сейчас проходит как Renault X13 (полноприводная подверсия архитектуры CMF B-LS, созданная специально для моделей Lada).

Актуальный Lada XRay Cross

Учитывая что «Нива» является брендом, который ассоциируется в первую очередь с внедорожными качествами, у модели сохранится «понижайка», однако не будет автоматической трансмиссии.

Связано это в первую очередь с тем, что понижающая передача технически практически несочетаема с бесступенчатой коробкой передач.

Так что «Нива-3» будет комплектоваться исключительно МКПП, а вариатор станет прерогативой новой Lada XRay, которую будут продавать как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях, тогда как «Нива-3» окажется доступна исключительно в версии 4×4.

Официальный старт производства нового Lada XRay запланирован на конец 2025 – начало 2026 года. Третье поколение Niva появится раньше – в 2024 году.