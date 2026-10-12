Реальные тесты расхода топлива раскрыли перерасход у кроссоверов Chery на фоне почти точных показателей Toyota RAV4

Автомобильная ассоциация Австралии (AAA) опубликовала результаты очередного раунда испытаний расхода топлива в реальных условиях. У шести из семи проверенных автомобилей фактические показатели оказались выше лабораторных значений, указанных производителями.

Наибольшая разница обнаружена у кроссовера Chery Tiggo 7 Urban, тогда как гибридный Toyota RAV4 продемонстрировал сравнительно небольшое отклонение от заявленных характеристик. Единственной моделью с расходом ниже официального показателя стал MG ZS Turbo 2026 года.

Australian Automobile Association (AAA) – это национальная организация, представляющая интересы австралийских автомобильных клубов и автомобилистов. Ассоциация занимается вопросами дорожной безопасности, транспортной политики и защиты прав водителей.

В рамках программы Real-World Testing AAA проверяет автомобили в условиях, приближенных к повседневной эксплуатации, сопоставляя фактический расход топлива и выбросы с официальными лабораторными показателями.

По результатам испытаний «паркетник» Chery Tiggo 7 Urban потреблял 7,8 литра бензина на 100 км при заявленном расходе 6,9 литра. Разница составила около 13%, что стало самым большим отклонением в этой серии тестов.

У кроссовера MG HS Hybrid+ 2025 года фактический расход достиг 5,7 литра на 100 км. Лабораторный показатель модели составляет 5,2 литра, поэтому разница приблизилась к 9%.

В испытаниях также участвовал японский кроссовер Toyota RAV4 2026 года. Версия GXL показала расход 4,9 литра на 100 км при официальном значении 4,6 литра. Отклонение составило около 6%. У модификации GX зафиксировали 4,6 литра на 100 км против заявленных 4,5 литра – разница составила примерно 2%.

Единственным автомобилем в этой серии испытаний, показавшим расход ниже лабораторного значения, оказался субкомпактный вседорожник MG ZS Turbo 2026 года. В реальных условиях он потреблял 6,5 литра на 100 км вместо заявленных 6,9 литра. Фактический показатель оказался примерно на 6% ниже официального.

Несмотря на это, в AAA подчеркивают, что результаты не позволяют вывести универсальную формулу пересчета лабораторного расхода в реальные условия.

На практике потребление топлива и запас хода машины сильно зависят от условий повседневной эксплуатации, смоделировать которые почти невозможно. Поэтому рассчитывать на то, что заявленные автопроизводителем показатели расхода топлива не будут расходиться с реальными, точно не стоит в случае с любым автомобилем.