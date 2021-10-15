Lada Niva 3: появилось первое видео

До премьеры нового поколения внедорожника Lada Niva, спроектированного на платформе Renault CMF-B, остается еще несколько лет. Но компания «АвтоВАЗ» постепенно начинает интриговать поклонников этой модели, периодически «подбрасывая» в Сеть о ней новую информацию. На этот раз автомобиль впервые показали на видео. Впрочем, пока в сюжете засветился только макет, который «вазовцы» скрыли плотным покрывалом.

Ролик с шеф-дизайнером «АвтоВАЗа» Жаном-Филиппом Салара опубликовали на YouTube-канале «На заводе». В нем специалист, сменивший Стива Маттина, рассказал о будущем «Нивы», назвав внешний облик автомобиля «по-настоящему крутым».

В конце видео дизайнер оказывается рядом с макетом этого внедорожника, накрытым белой простыней, сквозь которую можно рассмотреть только силуэт машины.

Судить об экстерьере Lada Niva 3 поколения, опираясь на кадры с видео, сложно. Можно предположить, что автомобиль обзаведется угловатой передней частью кузова с горизонтальной ориентацией, массивный бампером, а также выштамповками вдоль бортов и рейлингами на крыше. Все это сильно напоминает эскизы Niva, представленные «АвтоВАЗом» ранее.

Как заявил Жан-Филипп Салар, внешний облик внедорожника прошел все этапы согласований и сейчас дизайнеры в Москве и Тольятти работают над его воплощением.

Новая Niva должна стать одной из четырех совершенно новых моделей Lada, которые появятся в продаже в России к 2025 году. Премьера внедорожника запланирована на 2024 год.