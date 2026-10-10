Семейная Lada на базе Azimut: каким мог быть новый 7-местный автомобиль «АвтоВАЗа»

Цифровой рендеринг серийной версии минивэна Lada B-Van

«АвтоВАЗ» готовится к старту продаж кроссовера Lada Azimut. Еще несколько лет назад ходили разговоры о разработке его родственника в кузове минивэн. Мы собрали всю известную на сегодняшний день информацию об этом проекте, который, судя по всему, так и не будет воплощен в жизнь.

О проекте минивэна Lada впервые стало известно в 2018 году в рамках подготовки специального инвестиционного контракта. Изначально модель под названием Lada Van планировали создать на базе Renault Dokker. После ухода французского концерна из России концепцию пересмотрели, а в 2023 году появились сведения о разработке собственного минивэна на архитектуре Lada Vesta.

В 2025 году «АвтоВАЗ» даже успел представить макет B-Van и обозначил планы показать прототип на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, но этого в итоге так и не произошло.

Комментарии от руководства компании по перспективам машины последовали позднее. Было заявлено, что конкретных планов по запуску минивэна на платформе Lada Azimut нет, а сам проект является так называемой «поисковой моделью», то есть он изначально рассматривался лишь как макет для поиска различных дизайнерских решений.

О параметрах машины, кроме того, что она должна была быть построена на платформе B/0, которая сделала бы из нее близкого родственника не только кроссовера Lada Azimut, но и всего семейства Lada Vesta, не сообщалось, но инсайдерские утечки раскрывали некоторые подробности.

Так, к примеру, длина минивэна должна была составить 4,6-метра, а колесная база могла достигнуть 2,9-метров. Компоновка салона предусматривала наличие семи посадочных мест, два из которых находились фактически в багажном отсеке над задними колесами. Таким образом при разложенных сиденьях заднего ряда рассчитывать на вместительный багажник не приходилось бы.

За счет увеличенного клиренса (вероятно, как у кроссовера Lada Azimut, то есть 208 мм) машина могла получить преимущество перед некоторыми китайскими конкурентами, позволяя съезжать на проселочные дороги. А пластиковый обвес на колесных арках и порогах в теории мог сделать из B-Van вместительный аналог Lada Azimut.

У своего брата-близнеца в SUV-кузове минивэн мог также унаследовать линейку двигателей, в которую на первых порах будут входить 1,6 и 1,8-литровые модернизированные «вазовские» агрегаты, а затем и некий китайский турбомотор на 149 «сил», состыкованный с «автоматом». Но без полного привода, так как платформа B/0 не предполагает наличия системы 4WD.

Какие перспективы у этого, казалось бы, интересного проекта? Пока никаких. «АвтоВАЗ» фактически подтвердил, что работы над серийной версией Lada B-Van не ведутся.

Вероятно, это связано с большими затратами на его реализацию (свыше 20 миллиардов рублей). Таких средств у компании сейчас нет. И в нынешних условиях они вряд ли найдутся в ближайшие годы. Поэтому ни о каком серийном минивэне сейчас не может идти и речи.