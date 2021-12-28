Нива 3: сроки выхода официально подтверждены

О проекте Lada Niva нового поколения говорят уже несколько лет, но все это время «АвтоВАЗ» старался хранить на эту тему молчание. Все изменилось в конце декабря, когда в своем предновогоднем пресс-релизе, посвященном подведению итогов 2021 года журналисты заметили официальную информацию о «Нива 3».

В начале осени в интервью французскому изданию «Challenges» глава «АвтоВАЗа» Николя Мор намекал, что мировая премьера «Нивы» нового поколения запланирована на конец 2024 года. Теперь эту информацию официально подтвердили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Напомним, новая Niva должна разделить платформу с кроссовером Renault Duster будущей генерации. В основу обеих моделей ляжет архитектура CMF-B, которая согласно плану «Ренолюция» станет для «АвтоВАЗа» безальтернативной. Несмотря на общность с «Дастером» для «Нивы» обещают сохранение ее позиционирования как «честного внедорожника» с понижающим рядом передач.

На первых порах новая Нива будет иметь 5-дверный кузов, однако через несколько лет (в 2025-2026 годах) планируется появление у внедорожника удлиненной разновидности (так называемая Grand Niva).

«Это будет настоящий полноприводный внедорожник с короткими передаточными числами, высоким клиренсом, который составит 24 см, и, возможно, проходимостью как у Land Rover Defender», – рассказали о внедорожнике с условным названием «Гранд Нива» в сентябре редакторы французского портала «Challenges».

Как традиционную модель, так и «растянутую», «АвтоВАЗ» планирует поставлять на зарубежные рынки, в частности в Западную Европу.