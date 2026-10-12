Пять Lexus с репутацией неуязвимых для поломок автомобилей

Некоторые подержанные Lexus продолжают служить владельцам даже после нескольких сотен тысяч километров пробега. Среди них есть комфортабельные седаны, крупные внедорожники и модели с более спортивным характером.

Портал Jalopnik со ссылкой на эксперта по диагностике автомобилей Toyota с YouTube-канала Car Care Nut и последние исследования портала iSeeCars составил пятерку самых долговечных моделей Lexus, способных проезжать без крупных поломок сотни тысяч км.

Lexus ES 350 (2013–2025 годы)

Lexus ES 350 – один из наиболее спокойных представителей марки с точки зрения характера и конструкции. Иногда его даже называют «королем надежности». Седан оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 и использует техническую основу Toyota Avalon.

Владельцы ES 350 высоко оценивают долговечность модели. В обсуждениях на профильных форумах автомобиль описывают как крайне выносливый при регулярном техническом обслуживании. По оценке iSeeCars, средний срок службы ES 350 составляет около 142 000 миль, то есть более 220 тысяч км.

Впрочем, выбирать экземпляр стоит с учетом года выпуска. Эксперты советуют проявлять осторожность с пятым поколением ES, выпускавшимся в 2007–2012 годах, особенно с автомобилями первого года производства. Более поздние версии при хорошем обслуживании могут стать надежным вариантом для повседневной эксплуатации.

Lexus RX 350 (2010–2022 годы)

Тем, кому нужен более просторный автомобиль с увеличенным дорожным просветом, американские журналисты советуют обратить внимание на Lexus RX 350. Кроссовер оснащался 3,5-литровым двигателем V6 и имел общую платформу с Toyota Highlander.

Основная рекомендация – рассматривать машины начиная с 2010 года. У первого поколения отмечались проблемы с утечками в системе гидроусилителя руля. Особенно удачным получилось третье поколение RX, выпускавшееся с 2010 по 2015 год.

Аналитики отмечают долговечность бензиновых и гибридных модификаций RX. Конкретно для RX 350 в США часто указывают средний срок службы около 174 тысяч 200 миль (280 тысяч 300 км).

Lexus LS 430 (2001–2006 годы)

Флагманский седан Lexus LS 430 третьего поколения получил репутацию одного из самых долговечных автомобилей марки. Он конкурировал с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series, предлагая высокий уровень комфорта и оснащения. В США модель также стала первым Lexus с адаптивным круиз-контролем.

По оценке заокеанских экспертов, средний срок службы LS 430 превышает 228 тысяч миль (367 тысяч км), а владельцы на профильных форумах нередко называют его одним из наиболее надежных автомобилей своего времени.

Главная оговорка касается машин с пневматической подвеской: ее ремонт может обойтись дорого. Так что перед покупкой старого LS 430 советуют тщательно проверить ходовую часть и работу дополнительного оборудования.

Lexus GX 470 (2003–2009 годы)

Lexus GX 470 подходит тем, кому нужен рамный внедорожник с большим ресурсом. Первое поколение использует конструктивную основу Toyota 4Runner четвертого поколения и Land Cruiser Prado. Под капотом установлен 4,7-литровый бензиновый двигатель V8 2UZ-FE.

Эксперты относят этот мотор к числу наиболее удачных разработок Toyota и Lexus. Его применяли также на других крупных моделях концерна, включая Lexus LX 470, Toyota Land Cruiser, Sequoia и Tundra.

Согласно статистике, средний срок службы GX 470 составляет почти 205 тысяч миль (330 тысчя км). Внедорожник пользуется хорошей репутацией среди владельцев, хотя возраст и эксплуатация на бездорожье могут существенно повлиять на состояние конкретной машины. Перед его покупкой стоит проверить раму, подвеску, трансмиссию и историю обслуживания.

Lexus IS 350 (с 2006 года)

Lexus IS 350 подходит водителям, которым нужен более динамичный седан без отказа от репутации надежности. Модель оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем V6. Причем эксперты советуют выбирать версию 350, отмечая склонность двигателей IS 250 к образованию нагара.

Содержание IS 350 может оказаться дороже, чем обслуживание ES 350 или RX 350. В частности, спортивный характер модели и особенности эксплуатации могут потребовать увеличенных расходов на шины и тормозные механизмы, особенно если владелец собирается получать удовольствие от вождения этого седана.

По оценке iSeeCars, средний срок службы IS 350 превышает 184 тысяч миль (296 тысяч км). В 2014 году Consumer Reports называл эту модель самым надежным компактным люксовым седаном. Владельцы также хвалят ее за выносливость, но предупреждают о сравнительно высоких расходах на запчасти.