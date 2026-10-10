Сколько будет стоить заправка кроссовера Lada Azimut: считаем расходы при пробеге 5, 10 и 15 тысяч км в год

В конце сентября компания «АвтоВАЗ» торжественно объявила о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut. Российский «паркетник» должен стать конкурентом большой когорты китайских компактных SUV, представленных на отечественном авторынке, и выйти в продажу в ближайшие месяцы.

Для машины уже заявлены первые два мотора, которыми будет оснащаться новинка. Более того, хоть и пока неофициально, известен их средний расход топлива. Мы решили посчитать, сколько будет тратить владелец этой модели на топливо, взяв за ориентир бензин АИ-92 и его среднюю цену в 74,72 рубля (по данным Росстата на октябрь 2026 года).

Почему именно АИ-92? Все дело в том, что доработанные моторы 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 лошадиные силы, заявленные для модели, адаптированы под работу на «девяносто втором» бензине.

Ранее слитые в сеть слайды говорили о том, что младший двигатель будет тратить в среднем на преодоление каждых 100 километров 8,1 литра горючего, тогда как старший окажется прожорливее на 0,5 литра. Данные хоть и неофициальные, на них уже можно ориентироваться при примерных подсчетах.

1,6-литровый мотор

С учетом всех вводных (в том числе средней цены на топливо, если она останется неизменной) для годового пробега Lada Azimut в 5 тысяч км владельцу потребуется в общей сложности 405 литров бензина. Затраты на него за год составят 30 тысяч 261 рубль 60 копеек, а в среднем заправка машины в месяц будет обходиться всего в 2 тысячи 521 рубль 80 копеек.

Таким образом, при годовом пробеге в 10 тысяч км затраты вырастут вдвое – понадобится 810 литров бензина и 60 тысяч 523 рубля 20 копеек, что в пересчете на месячные траты составит примерно 5 тысяч 43 рубля 60 копеек.

Для тех, кто накатывает за год 15 тысяч км, за 12 месяцев потребуется 1 тысяча 215 литров бензина и 90 тысяч 784 рубля 80 копеек на заправку машины или 7 тысяч 565 рублей 40 копеек в месяц.

1,8-литровый мотор

В случае с более производительным и, соответственно, прожорливым мотором, ситуация несколько изменится. Пробег в 5 тысяч км в год потребует от владельца Lada Azimut 430 литров бензина и затрат в 32 тысячи 129 рублей 60 копеек (в месяц на заправку будет уходить 2 тысячи 677 рублей 47 копеек).

С километражем в 10 тысяч за год потребуется уже 860 литров «девяносто второго», а заплатить за него в общей сложности за 12 месяцев придется 64 тысячи 259 рублей 20 копеек или 5 тысяч 354 рубля 93 копейки в месяц.

Те, кто не привык ездить мало и накатывает за год минимум 15 тысяч км, зальют в бак кроссовера Azimut 1 тысячу 290 литров бензина на общую сумму в 96 тысяч 388 рублей 80 копеек. В среднем в месяц они будут тратить на топливо по 8 тысяч 32 рубля 40 копеек.

Продажи Lada Azimut собираются начать в ноябре этого года. Сколько будет стоить сам кроссовер на данный момент неизвестно. Помимо этих атмосферных «вазовских» двигателей, состыкованных с МКПП, в перспективе (в 2027 году) для модели также запланирован 149-сильный турбомотор, работающий в паре с АКПП. Что это за двигатель и каким окажется его расход топлива пока предположить невозможно.