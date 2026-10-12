Mitsubishi Pajero Mini показали на рендерах в стиле конкурента Suzuki Jimny

Цифровой рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini

Премьера Mitsubishi Pajero нового поколения породила слухи о том, что возвращения ждут и другие варианты этого внедорожника. Сегодня мы рассказывали о потенциальной реинкарнации Pajero iO, а теперь в интернете появились реалистичные рендеры другого внедорожника, который также может расширить это семейство – Pajero Mini.

Автором цифровой визуализации машины стал известный малайзийский независимый художник Theottle, показавший гипотетический субкомпактный вседорожник с нескольких ракурсов.

Судя по тому, что в итоге у него вышло, машина может получить оквадраченный небольшой кузов с тремя дверями. Передняя часть будет оформлена в стиле старшего родственника – классического Pajero, готовящегося вернуться в продажу в ближайшие месяцы.

У его мини-версии практически такое же оформление головной оптики с Y-образным блоком дневных ходовых огней и встроенным в него основным светом фар. При этом решетка радиатора выглядит несколько иначе: она обладает формой классического прямоугольника, а бампер выглядит более строго и брутально.

Цифровой рендер возрожденного Mitsubishi Pajero Mini

Что касается кормы, то разница между машинами еще заметнее. На крышке багажника виртуального Pajero Mini нового поколения установлен кофр, под которым может скрываться запасное колесо (судя по размерам, речь идет точно не о полноразмерной запаске). Задние фонари также другие и смотрятся гораздо проще, чем на его старшем брате.

В Mitsubishi пока не подтвердили планы по выпуску нового Pajero Mini, но в своих продуктовых планах отмечали возможность расширения семейства компактными SUV-моделями.

В случае если внедорожник действительно захотят вернуть, то он с высокими шансами расположится в сегменте кей-каров (автомобили длиной до 3,4-метра с моторами до 64 л.с.).

Когда новый Mitsubishi Pajero Mini может справить премьеру, пока сказать сложно, но если опираться на инсайдерские утечки, это может произойти до 2030 года.

В случае выхода в продажу автомобиль должен оказаться прямым конкурентом рамного внедорожника Suzuki Jimny в его классическом 3-дверном исполнении.